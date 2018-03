Première photo du présumé serial killer du Souss

Le suspect arrêté samedi 10 mars.

© Copyright : DR

On en sait un peu plus sur le tueur en série qui s'attaquait aux sans-abris dans le Souss. Le principal suspect, arrêté samedi 10 mars dans la soirée, est âgé de 29 ans et sans domicile fixe lui-même.

Les enquêteurs reconstituent petit à petit le puzzle de la série de meurtres ciblant des sans-abris dans le Souss. Samedi 10 mars soir, la Brigade nationale de la police judiciaire, en coordination et collaboration étroites avec les brigades de la police judiciaire d'Agadir et d’Inzegane, a arrêté le présumé serial killer en question. Il s’agit d’un homme de 29 ans, lui-même sans-abri, qui a été retrouvé grâce à l’analyse des traces ADN découvertes sur les lieux de deux des huit crimes qui lui sont attribués. Agadir: fin de cavale pour le tueur en série du Souss Les recherches et investigations se poursuivent actuellement pour déterminer les tenants et les aboutissants de ces meurtres, souligne la DGSN dans un communiqué. La même source ajoute que la coordination avec les services de la Gendarmerie royale est en cours pour identifier des crimes similaires commis selon le même procédé criminels et dans lesquels le prévenu aurait été impliqué.



Par Khalil Ibrahimi