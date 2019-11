© Copyright : DR

Le ministère de l’Equipement exhorte les usagers de la route à observer une série de précautions suite à l’alerte à propos de précipitations de neige qui intéresseront plusieurs régions du Maroc, mettant l’accent sur la nécessité de respecter les panneaux de signalisation et les barrières de neige.

Dans un communiqué, le ministère souligne également l’importance de se conformer aux instructions des autorités locales et des brigades du ministère sur place et ce, afin d’assurer une circulation routière fluide, et de faire preuve de patience pendant les opérations de déneigement.

"Suite à l’alerte météorologique émise par la Direction de la météorologie nationale à propos de précipitations de neige qui intéresseront notre pays, surtout au niveau des provinces de Boulemane, Guercif, Ifrane, Khenifra, Midelt, Sefrou et Taza et les pluies orageuses prévues au niveau des provinces de Sefrou, El Hajeb, Meknès, Taza, Fès et Moulay Yaacoub, à partir du vendredi 15 novembre 2019, certains axes routiers relevant de ces provinces peuvent connaitre des perturbations de la circulation", relève le ministère.

"Soucieux de la sécurité des usagers de la route, étant donné les conditions météorologiques qui coïncident avec le week-end et la Fête de l’indépendance, le ministère (…) exhorte les conducteurs à reporter leur voyage durant cette période, de ou vers ces provinces sauf en cas de nécessité, à éviter les déplacements pendant la nuit et à se préparer avant le voyage par la vérification de l’état mécanique des véhicules (utilisation de pneus neige, la pression des pneus, les freins, les feux, les essuie-glaces, l’eau du lave-glace, s’approvisionner en carburant suffisant, l’état du climatiseur).

Le ministère recommande également aux usagers de la route d’être vigilants, surtout au niveau des axes qui connaissent de fortes précipitations de neige, ainsi que les traversées de la route des Oueds et Chaâbas, d’éviter toute aventure de passer sur les radiers submersibles pendant les crues, d’éviter l’excès de vitesse et tout dépassement ou manœuvre brusque, de respecter la distance de sécurité entre les véhicules et d’être suffisamment approvisionné en nourriture et couverture.

Selon le communiqué, le ministère reste à la disposition des citoyens 24h/24 pour leur fournir les informations nécessaires sur l’état des routes et les invite à consulter les bulletins annoncés régulièrement par le biais de son portail (www.equipement.gov.ma), la page officielle de la Direction des routes (www.facebook.com/METL.DIRECTION.DES.ROUTES) et l’application «MaRoute » téléchargeable sur Smartphones, ou contacter le centre de permanence de la Direction des routes sur le numéro de téléphone 05.37.71.17.17.