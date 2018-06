© Copyright : DR

Le président américain, Donald Trump, et la première dame, Melania Trump, accueilleront le roi Felipe VI d'Espagne et la reine Letizia, le 19 juin, en reconnaissance des "liens historiques" entre les deux pays, a indiqué la présidence américaine.

"Alors que Leurs Majestés visiteront les Etats-Unis pour célébrer le tricentenaire de la fondation des grandes villes américaines de la Nouvelle-Orléans (Louisiane) et San Antonio (Texas), nous reconnaitrons les liens historiques entre les Etats-Unis et l'Espagne, qui servent de base pour notre profonde amitié et partenariat aujourd'hui", souligne la Maison Blanche dans un communiqué.

Il s'agit de la première rencontre officielle prévue entre le roi Felipe VI et le président Donald Trump. Le chef d’Etat américain avait reçu en septembre dernier à la Maison Blanche l’ancien chef du gouvernement espagnol, Mariano Rajoy.