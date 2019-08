© Copyright : DR

Par pure jalousie, une femme de 28 ans a accusé le père de ses enfants de préparer un attentat à Orly alors qu’il voulait se rendre à Barcelone.

Jeudi dernier, un homme de 34 ans s’apprête à embarquer dans le vol pour Barcelone en partance de l’aéroport Paris-Orly.

Il veut s’y rendre pour assister à un concert. Mais son voyage va tourner au cauchemar. Interpellé par la police, il est placé en garde à vue suite à son arrestation, et est ensuite resté en détention jusqu'à son procès qui s’est tenu lundi.

Cet incident, il le doit à sa compagne et mère de ses deux enfants. Jalouse, elle ne voulait pas qu’il se rende à Barcelone, alors pour l’en empêcher, elle appelle Aéroports de Paris, se faisant passer pour la soeur de l’homme. "Il a des propos bizarres, il dit qu'il va faire un attentat, il est à Orly... J'ai peur qu'il fasse une bêtise", déclare-t-elle au téléphone.

Comme l'a souligné le procureur lors du procès, cette dénonciation calomnieuse s'est avérée être "corroborée" par un couteau retrouvé dans le sac de l’homme accusé. De son côté, celui-ci a expliqué qu'il tenait un food-truck et qu’il avait toujours ce couteau rétractable sur lui. Il aurait, ce jour-là, oublié qu’il l’avait encore dans son sac.

"Dans le contexte actuel", demande le tribunal correctionnel de Créteil à la jeune femme, "qu'est-ce qu'il vous est passé par la tête Madame ?" "J'ai extrêmement honte de ce que j'ai fait", répond-elle.

Il n’en demeure pas moins que le tribunal l'a condamnée lundi à six mois d'emprisonnement avec sursis pour un acte "complètement disproportionné" selon le procureur. Celle-ci a également l'obligation de consulter un psychologue, et devra par ailleurs suivre un stage de citoyenneté.

Quant au compagnon de la jeune femme, celui-ci a été également été condamné. Il écope de 75 jours d’amende à dix euros (il doit payer 750 euros d'amende sous peine de passer un jour en détention par jour non payé). Il est désormais dans l'interdiction de porter une arme pendant un an. « Les couteaux dans les cuisines, oui, dans les aéroports, non", conclut le tribunal.