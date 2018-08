© Copyright : Le360 : Adil Gadrouz

Le chiffre de 20% des poulets d’élevage avicoles décimés à cause de la canicule ne correspondrait pas à la réalité. C'est ce que déclare la Fédération interprofessionnelle du secteur avicole (FISA) dans un communiqué.

La FISA dément que 20% des poulets des élevages avicoles aient été décimés à cause de la canicule. «En l’absence d’enquêtes rigoureuses sur le terrain, officiellement initiées par les services vétérinaires de l’Office national de la santé et de la sécurité alimentaire (ONSSA), le chiffre déclaré ne correspond en aucune manière à la réalité. Il est même de nature à déstabiliser le marché et faire le jeu des spéculateurs», peut-on lire dans un communiqué de la FISA, diffusé lundi 13 août.

La Fédération ne nie pas néanmoins qu’en période de forte canicule, communément appelée Chergui, le taux de mortalité des poulets d’élevage pourrait atteindre 5 à 6%, voire un peu plus. «Durant cette période, il pourrait y avoir des chutes de performances zootechniques de production qui se traduisent par un ralentissement du cycle de croissance des volailles. Mais ces taux de mortalité ne sont pas alarmants», précise la FISA.

Et de souligner que pour éviter ce genre de situation en période de canicule, le ministère de l’Agriculture a répondu favorablement à ses requêtes quant à la mise en place de subventions pour l’acquisition du matériel de refroidissement des bâtiments d’élevage avicole. Il s’agit entre autres du financement de 30% du coût du matériel de brumisation avec un plafond de 18.000 DH par bâtiment de 500 m2 minimum, du financement du système Pad Cooling pour les unités d’élevage, excepté l’élevage de pondeuses en cage, à hauteur de 30% avec un plafond de 30.000 DH.