Mustapha Faouzi a un don quasi-inné pour l'action humanitaire et, grâce à lui, nombre de citoyens souffrant d'insuffisance rénale ont pu être sauvés. Portrait de ce "soldat de l'humanitaire" très engagé sur le terrain.

Mustapha Fawzi est un cadre du ministère de l'Intérieur. Bardé de diplômes en management, il est actuellement à la tête de l'un des plus grands arrondissements de Casablanca, en l'occurence celui de Ben M'sik. Malgré le poids de cette responsabilité, il trouve le temps de servir une passion quasi-innée: un dévouement inoxydable au service des bonnes causes, notamment l'aide aux citoyens atteints d'insuffisance rénale. Une lutte inlassable contre cette maladie silencieuse qui emportait, jusqu'il y a peu, des centaines de Marocains ne pouvant se payer une "transplantation rénale" ou des séances d'hémodialyse coûteuses. A la tête de la Fondation "Amal", fondée en 2009, il compte aujourd'hui une dizaine de centres d'hémodialyse éparpillés à travers plusieurs villes du pays, notamment à Casablanca et un centre flambant neuf qui sera bientôt inauguré à Rabat.

Une véritable oeuvre de salubrité publique qui a rendu le sourire et surtout l'espoir de survie pour des centaines de citoyens nécessiteux qui se rendent en grand nombre dans les centres de la Fondation "Amal", où ils ont coutume de subir des séances d'hémodialise à titre gracieux.

Parallèlement à cette action salutaire, Mustapha Faouzi, -"l'Hajj" comme on aime tant à l'appeler-, oeuvre depuis une dizaine d'années au profit des personnes âgées démunies. Les pensionnaires de la maison de retraite, située à Aïn Sbaâ, lui sauront gré de cette action qui mérite d'être étendue à d'autres villes du royaume.

Mustapha Faouzi, entre management, humanitaire et érudition

Né en 1966 d'un père érudit, Haj Faouzi El Hamdaoui, l'un des maîtres de la zaouia de Fqih Haj Taghi, à Ben Ahmed, Mustapha Faouzi a aquis une solide éducation islamique, couronnée d'une licence en études islamiques à la Faculté des lettres et des sciences humaines Aïn Chok. Une éducation théologique combinée à un sens de la prédication très apprécié en amont comme en aval.

Le 20 janvier 2017, Haj Mustapha Faouzi a en effet énoncé le prêche du vendredi devant le roi Mohammed VI, sur le thème: "Valeurs de l'Islam, en tant que vecteur des vertus du Bien, fondement moral de toute action humaine au sein de la famille et de la société".

Belle reconnaissance pour Mustapha Fawzi qui allie remarquablement sens du management, de l'humanitaire et de la prédication.