© Copyright : DR

Médecin biologiste, et essayiste, Asma Lamrabet a décidé d'ôter son voile. Elle réagit ainsi à sa manière au nouveau débat autour du voile en France.

Une énième polémique autour du voile en France a poussé l'essayiste Asmaa Lamrabet à publier une photo d'elle, sur son compte Facebook, "en cheveux". Connue pour ses idées féministes, et auteure du livre "Le Coran et les femmes, une lecture de libération", est très suivie par les internautes.

"Liberté de choix... Il n'y a que cela qui soit important... Le reste n'est que pure logique totalitaire: celle de l'instrumentalisation politique d'une part, et de l'instrumentalisation religieuse d'autre part: Libérons-NOUS une fois pour toute de ces débats et discours puériles et affligeants....", a commenté, en illustration de sa photographie, Asma Lamrabet qui poursuit ainsi son argumentaire: "se "libérer" ce n'est pas se libérer sur le plan vestimentaire ou aspect extérieur... Se libérer, c'est être libre de toute aliénation, de toutes les idéologies hégémoniques ... Et en tant que croyante, ma seule aliénation, c'est mon amour pour le Créateur de ces Mondes qui nous a créé LIBRES et DIGNES".

© Copyright : DR

Installée en Afrique du Sud, car épouse de Youssef Amrani, désormais accrédité à Pretoria, avait, on s'en souvient, annoncé en septembre dernier, sur ce même compte Facebook, sa démission de son poste de médecin biologiste au CHU Ibn Sina de Rabat, et, dans la foulée, son départ du Maroc.

Asma Lamrabet avait en effet décidé de rejoindre son mari à Pretoria.

"J'ai demandé une retraite anticipée auprès du minstère de la Santé, en tant que médecin hospitalier pour rejoindre mon époux diplomate en poste en Afrique du Sud. (...) Ce départ est donc volontaire. Il me permettra, en tout cas je l'espère, d'avoir plus de temps pour mes écrits et mon travail, mais aussi et surtout de découvrir ce magnifique pays qu'est l'Afrique du sud...Avec ses gens et sa richesse culturelle".