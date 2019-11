© Copyright : DR

La police judiciaire de Fès a arrêté, jeudi matin, sur la base de données précises fournies par la Direction générale de la surveillance du territoire, trois individus pour leurs liens présumés avec un réseau criminel actif dans le trafic de drogue.

Les suspects ont été arrêtés à Outat El Haj, à environ 245 kilomètres de la ville de Fès, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué, faisant savoir que les opérations de perquisition ont permis la saisie de deux voitures, dont un véhicule utilitaire de grande taille, ainsi que de 45 ballots de chira totalisant environ 1 tonne et 350 kilogrammes, deux grands couteaux et une dose de cocaïne, en plus d'une somme d'argent en monnaie nationale.

Les mis en cause ont été placés en garde à vue à la disposition de l'enquête menée sous la supervision du parquet compétent afin d'identifier le reste des suspects impliqués dans ce réseau criminel et déterminer ses éventuelles ramifications nationales ou internationales. La saisie de ces importantes quantités de chira intervient dans le cadre des efforts intenses menés par les services de sécurité pour lutter contre le crime sous toutes ses formes, y compris le trafic de drogue et de psychotropes, conclut le communiqué.