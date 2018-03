© Copyright : DR

Kiosque360. Au Maroc, le phénomène du mariage de mineures demeure préoccupant. Ainsi, sur 302.000 actes de mariages contractés en une année, plus de 30.000 concernent des jeunes filles mineures.

Alors que le Maroc et les différentes composantes de la société civile conjuguent leurs efforts pour endiguer le phénomène du mariage des mineures, la réalité sur le terrain reste pour le moins inquiétante. En effet, ce fléau persiste dans le royaume et semble même prendre de plus en plus d’ampleur. Une étude, qui vient d’être rendue publique, révèle ainsi que, sur 302.000 mariages contractés durant l’année 2015, pas moins de 30.000 concernent des filles mineures, soit un taux d’environ 11%.

Ce taux reste élevé par rapport à la Tunisie, à l’Algérie et à la Turquie. Cette étude, établie par l’Association «Droit et justice», souligne que 16% des femmes âgées entre 20 et 24 ans ont contracté leur mariage avant l’âge de 18 ans. Parmi elles, 3% n'avaient pas atteint l’âge de quinze ans, rapporte le quotidien Akhbar Al Yaoum dans son édition de ce mardi 20 mars.

Par ailleurs, les données de cette étude montrent que 98.47% des mineures n’ont pas d’emploi, soit 46.210 jeunes filles. Seules 1.53% d'entre elles exercent une activité.

Les principales causes de ce fléau résident dans la précarité et l’exclusion, abstraction faite du lieu de résidence car, comme le montrent les résultats de l’étude, il n’y a pas de grande différence entre le monde rural et le milieu urbain.

Les femmes mariées jeunes sont les plus exposées à la violence conjugale et au divorce, précise le rapport de l'Association. Le facteur juridique est également évoqué dans l’étude, qui cite l'exemple de l’article 20 du code de la famille, en vertu duquel le juge peut demander une expertise médicale. Ce qui, d'ailleurs, a été le cas dans 77.7% des mariages de mineures.