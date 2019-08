© Copyright : DR

Plus de 3 tonnes de cocaïne dissimulées dans plusieurs colis ont été trouvées sur la plage de Sidi Rahal, dans la province de Berrechid.

Les autorités locales et les gendarmes sont arrivés sur les lieux et une enquête a été ouverte sous la supervision du parquet compétent. "L'origine et la destination de cette importante quantité de cocaïne", demeurent jusqu'à présent inconnues, ajoutent les mêmes sources.

Cette découverte est intervenue une semaine après que 37 paquets de cocaïne avaient été trouvés sur la plage entre les villes de Salé et Mehdia.