Des pluies et averses orageuses localement fortes ainsi que des chutes de neige sont attendues du mercredi jusqu'au vendredi dans plusieurs préfectures et provinces du royaume, a annoncé mercredi la Direction de la météorologie nationale.

Ainsi, des pluies localement fortes de niveau orange (20 à 40 mm) sont prévues ce mercredi de 14H à minuit à Ouezzane, Chefchaouen, Taounate, Kénitra et Larache, a précisé la Direction dans un bulletin météorologique spécial.

Des averses orageuses localement fortes de niveau orange (20 à 30 mm) intéresseront, jeudi de 12H à 19H, Tiznit, Sidi Ifni et Chtouka-Ait Baha, a relevé la même source, ajoutant que des averses orageuses modérées pourront intéresser Guelmim et Tantan jeudi de 8H à 16H. Par ailleurs, des chutes de neige (1700 m), de niveau orange, concerneront Al Haouz, Midelt, Tinghir et Ouarzazate du jeudi à 20H jusqu'au vendredi à minuit, selon le bulletin.