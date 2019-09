© Copyright : DR

Kiosque360. Des photos à caractère pornographique ont été publiées sur le profil Facebook du ministre de l’Emploi et de l’insertion professionnelle, Mohamed Yatim. Certains internautes réfutent la thèse du piratage.

En fin de semaine dernière, les internautes ont été surpris par des photos à caractère pornographique publiées sur le profil du ministre de l’Emploi et de l’insertion professionnelle, Mohamed Yatim.

Le ministre PJDiste, via un communiqué de son cabinet, a réfuté la thèse de la fausse manipulation et affirmé que son compte Facebook avait été piraté, nous apprend le quotidien arabophone Assabah dans son édition de ce lundi 23 septembre.

“Yatim et des membres de son cabinet ont été surpris de recevoir des appels les avertissant de la publication d’une image indécente sur le mur Facebook du ministre”, explique le communiqué du cabinet du ministre de l’Emploi et de l’insertion professionnelle.

Sur sa page officielle, Yatim a ajouté qu’un assistant technique tentait de récupérer son compte personnel.

Cette fuite en avant n’a pas convaincu les internautes et a suscité des commentaires ironiques sur les réseaux sociaux. Les adeptes de la toile se sont demandé comment le profil du ministre avait pu être piraté alors que les images ont été immédiatement retirées et remplacées par un texte de loi concernant la couverture sociale des salariés et des indépendants.

Ce nouveau scandale a remis sur le devant de la scène le comportement du membre du secrétariat général du Parti de la justice et du développement (PJD), notamment son histoire d’amour avec sa kinésithérapeute et les accusations de pédophilie qui ont pesé sur lui en 2017.