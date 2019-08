© Copyright : Map

La canicule persiste dans le royaume. Il fera ainsi chaud ce vendredi, avec une température minimale de l’ordre de 23 degrés. C’est dire que les mesures de protection contre cette forte chaleur s’imposent.

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du vendredi 23 août 2019, établies par la Direction de la météorologie nationale :

- Temps chaud à localement très chaud sur le Souss, le Nord et nord-est des provinces sud, le sud-est et les plaines à l'ouest de l'Atlas.

- Nuages bas denses matinaux et nocturnes avec brume ou brouillard près des côtes .

- Foyers orageux avec ondées o averses sur l'Atlas, l'Oriental et le Sud-est.

- Nuages bas assez denses avec bruine locale par moments sur la méditerranée.

- Temps stable ailleurs avec ciel peu nuageux à clair.

- Vent assez fort à fort sur le Tangérois et faible à modéré de nord en général ailleurs.

- Température minimale de l'ordre de 23/28°C sur l'Oriental, le Saiss, les plaines de Tadla, de Rhamna et de Tensift, Chiadma, le Souss et les versants sud-est, de 28/32°C sur le Sud-est et de l'est et le Sud des provinces Sahariennes et de 16/22°C ailleurs.

- Température maximale de l'ordre de 28/34°C sur les reliefs, le nord de l'oriental et près des côtes, de 35/40°C sur l'Oriental, les plaines atlantiques, l'intérieur de Chaidma et l'Ouest des provinces sud et de 41/47°C sur les plateaux de phosphates et d'oulmes, le Rif, le Saiss, Rhamna, Tensifet, les versants sud-est, le Souss, le sud-est et le nord-est des provinces sud.

- Mer peu agitée à agitée sur la Méditerranée, agitée sur le Détroit et peu agitée à agitée ailleurs.