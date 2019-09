© Copyright : DR

Kiosque360. Tous les ans c’est la même histoire. Après chaque période estivale, les centres de transfusion sanguine à travers tout le Royaume connaissent une grave pénurie de sang.

Dans son édition de ce lundi 30 septembre, le quotidien arabophone Assabah nous apprend que le sang est devenu une denrée rare dans les centres de transfusion au Maroc. Les vacances estivales sont passées par là, causant une grave pénurie.



En effet, le journal du groupe Eco Médias explique que le nombre de donneurs de sang a nettement baissé durant la période allant de juin à septembre, contre une nette augmentation de la demande.

À Casablanca seulement, plus de 400 poches sont nécessaires quotidiennement pour subvenir aux besoins des hôpitaux et des cliniques. Une quantité indisponible, avoue le docteur Lahcen Falaq, gynécologue-obstétricien et président de l’association Al Amal pour le soutien des malades de cancer.



Ce qui pousse les centres à fournir des poches qu’en cas d’extrême urgence: les hémorragies lors d’un accouchement, d’un accident, d’une opération chirurgicale et les besoins chroniques (maladies du sang et cancers).



En août dernier, le Centre national de transfusion sanguine et d’hématologie (CNTSH) a tiré la sonnette d’alarme quant au manque de poches de sang dans plusieurs villes et régions du Royaume.



Pour rappel, le CNTSH a organisé plusieurs campagnes de sensibilisation pour pousser les Marocains à faire don de leur sang afin d'éviter ainsi les pénuries dans les hôpitaux et les cliniques du Maroc.