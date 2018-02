© Copyright : DR

Le ministère du Tourisme, du transport aérien, de l'artisanat et de l'économie sociale a appelé les candidats retenus pour le pèlerinage au titre de l'année 1439 à retirer les formulaires auprès des autorités locales et à les remettre aux agences agréées.

Dans un communiqué, le ministère demande aux agences de voyages de fixer le prix et le produit afin de verser les frais de pèlerinage auprès des bureaux de Barid Bank, pendant les périodes fixées lors des réunions de la Commission royale chargée du pèlerinage, tenues les 16 et 22 janvier au siège du ministère des Habous et des affaires islamiques.

Les citoyens ont, ainsi, la possibilité d'accéder à la liste des agences de voyages agréées pour organiser le pèlerinage au titre de l'année 1439, à travers le site électronique du ministère (www.tourisme.gov.ma), indique la même source.