La Commission royale chargée du pèlerinage a fixé le montant des frais de l'opération officielle du pèlerinage pour le circuit du ministère des Habous et des Affaires islamiques à 46.551,25 dirhams, argent de poche non inclus, rapporte Al Ahdath dans son édition de ce mercredi 7 février.

La commission et l’Office des changes ont également fixé un plafond de 10.000 dirhams pour l’argent de poche, que les pèlerins peuvent convertir en rial saoudien, et une dotation touristique de 40.000 dirhams, ajoute le quotidien.

Le communiqué du ministère des Affaires islamiques indique aussi que les frais du pèlerinage doivent être payés en un seul versement du 5 au 18 février, pour les circuits du ministère comme celui des agences de voyage agrées officiellement par le ministère du Tourisme. Les versements peuvent être faits dans toutes les agences de Barid Al-Maghrib à travers le pays, affirme Al Ahdath.

Le ministère de Tourisme a également annoncé que l’inscription sera ouverte le 9 avril prochain, pour la prochaine saison du Haj, aux nouveaux candidats et à ceux qui l’ont accompli il y a plus de 10 ans.

Le ministère annonce également avoir adopté deux types de tirage au sort au lieu d’un seul. Un tirage au sort pour les candidats qui ont opté pour le circuit officiel, et un autre pour ceux qui ont choisi d’accomplir le rite religieux en ayant recours aux services des agences de voyage agrées.