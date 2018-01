© Copyright : DR

Le montant et le délai de paiement des frais de pèlerinage au titre de l’année 1439 de l’Hégire seront annoncés lundi prochain, a indiqué mardi à Rabat, le ministre des Habous et des affaires islamiques, Ahmed Toufiq.

Dans une déclaration à la presse à l'issue de la première réunion de la Commission royale chargée du pèlerinage, Ahmed Toufiq a indiqué que la prochaine réunion sera consacrée au parachèvement de l'examen des décisions et propositions du ministère et des observations de la Commission, sachant que la première réunion a porté sur l'examen des mesures et moyens relatifs à l'organisation du pèlerinage, en application des hautes instructions royales visant à améliorer les conditions du pèlerinage pour les Marocains.

La réunion de mardi a été marquée par la présentation d'un rapport sur le bilan de la saison dernière du Hajj au niveau de l'organisation, des mesures d'accompagnement, du transport et du logement, a-t-il souligné, notant que l'Arabie saoudite a pris de nouvelles mesures afin de faciliter les conditions d'hébergement et de mouvement des pèlerins. Le ministre a, également, affirmé que la haute sollicitude du roi Mohammed VI permet un suivi et une gestion parfaits de la situation des pèlerins marocains.

La Commission avait convenu de maintenir le versement des frais de pèlerinage auprès des bureaux de Barid Al-Maghrib au titre de l'année 1439 de l’Hégire, en ce qui concerne l'organisation officielle, ou à travers les agences de voyage conformément à la procédure en vigueur. Barid Al-Maghrib est, ainsi, tenu de verser les sommes déposées par les pèlerins encadrés par le ministère au compte ouvert dédié au Hajj à la Trésorerie générale du royaume, directement après la fin de l'opération de paiement.

Il a été, également, procédé à l'adoption du système de pension (petit déjeuner et dîner) à la Mecque, à Médine et dans les autres sites tout au long du séjour des pèlerins dans les Lieux Saints, comme l'ont exigé les autorités saoudiennes pour l'obtention du visa.

Les deux sociétés chargées du transport sont tenues de communiquer au ministère le programme des pèlerins relevant de l'organisation officielle, dans un délai d'un mois après la détermination des quotas réservés à chaque préfecture et province. L'objectif est de permettre au ministère de prendre les mesures qui s'imposent au moment opportun, notamment après la mise en service du nouveau système d'octroi des visas à travers le portail électronique du ministère saoudien du Hajj.

Concernant les inscriptions au titre du pèlerinage de la saison 1440 de l'Hégire, la Commission royale a fixé la date pour la période allant du 9 au 20 avril prochain.