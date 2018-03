© Copyright : DR

Kiosque360. Le Conseil supérieur de l’Éducation, de la Formation et de la Recherche scientifique (CSEFRS) a élargi le champ de ses prérogatives pour s’ouvrir sur le secteur universitaire et le Haut commissariat au Plan (HCP). Objectif: mieux accomplir sa mission et réussir les réformes.

Après avoir mis en place la vision stratégique 2015-2030 pour la réforme de l’enseignement, le Conseil supérieur de l’Education, de la Formation et de la Recherche scientifique (CSEFRS) entend accompagner le secteur universitaire pour réussir les réformes engagées. Dans ce cadre, le CSEFRS a signé des conventions avec le Haut commissariat au Plan (HCP) et les universités marocaines pour mettre en place des plateformes permettant de réaliser des projets communs. Ainsi, la coopération entre le CSEFRS, ses partenaires universitaires et le HCP est désormais durable et institutionnalisée, rapporte le quotidien Akhbar Al Yaoum dans son édition de ce jeudi 1er mars. Et de préciser que, dans le cadre de ce nouveau partenariat, le HCP mettra à la disposition du CSEFRS une importante base de données, qui lui servira d’éclairage pour mieux accomplir sa mission consultative, son évaluation et sa force de proposition.

Cette coopération, alliant échanges et études, permettra également au CSEFRS d’orienter son expertise vers le domaine universitaire. «Le Conseil a commencé progressivement à rééquilibrer ses travaux en consacrant une part importante aux questions liées à l’université, qui est une institution de sciences et de formation exceptionnelle», a souligné le président du CSEFRS, lors de la cérémonie de signature des conventions avec les représentants des universités marocaines, estimant que «l’université est une locomotive du développement régional et national». S’agissant du partenariat avec le HCP, la convention signée permettra de renforcer les efforts des deux parties en vue de dresser un état des lieux, d’éclairer la prise de décision liée à la promotion de l’école marocaine et de mieux la préparer aux défis du nouveau projet de développement.