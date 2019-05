© Copyright : DR

Le phénomène inquiète les autorités locales de la capitale de l’Oriental. Des inconnus s’en prennent depuis quelques jours aux drapeaux émirati et saoudien figurant sur un mémorial au centre de la ville. Explications.

Des inconnus se sont attaqués, en début de semaine, au mémorial dressé à Oujda et regroupant les drapeaux de tous les pays arabes.

Celui des Emirats arabes unis a été déchiré, a constaté Le360.

Il y a quelques jours, le même sort a été réservé au drapeau d’Arabie Saoudite et cette affaire inquiète les autorités locales qui cherchent, en plus de retrouver la trace du (ou des) auteur(s) de ces actes de vandalisme, à savoir ce qui se cache derrière ces actes et pourquoi les fanions émirati et saoudien sont les seuls à être visés.

Le mémorial en question, jouxtant le Lycée Omar Ibn Abdelaziz, a été inauguré en grande pompe, il y a à peine deux mois et demi, par le ministre de la Culture et de la Communication, Mohamed Laâraj.

Ce mémorial a été érigé à Oujda en marge des festivités qui ont duré pendant une année, l’année 2018, où la capitale de l’Oriental a été déclarée «Capitale de la culture arabe».