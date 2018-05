Oujda. Quatre personnes arrêtées pour trafic de bombes de gaz lacrymogène et bâtons électriques

© Copyright : Dessin-Mohamed Elkho-Le360

La police judiciaire d'Oujda et la gendarmerie royale ont arrêté, samedi 26 mai au soir, quatre personnes pour possession présumée de matériels et équipements pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens.