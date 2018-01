© Copyright : Le360

Les contrôles et inspections effectués par l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA) au cours de l’année 2017 ont débouché sur la saisie et la destruction de 4.730 tonnes de produits impropres à la consommation.

Concernant le contrôle des denrées alimentaires sur le marché local, les inspecteurs de l’ONSSA ont réalisé 74.800 visites de contrôle sur le terrain dont 28.350 en commissions provinciales et préfectorales. Ces investigations ont abouti au contrôle de 1.261.000 tonnes de produits alimentaires, à la saisie et destruction de 4.730 tonnes de produits impropres à la consommation et à la transmission au parquet de 2.566 dossiers pour jugement.

A l’importation, l'ONSSA a réalisé le contrôle de 8.173.000 tonnes de divers produits alimentaires. A l’issu de ces contrôles, 48.314 certificats d’admission ont été délivrés et 2.130 tonnes de produits alimentaires ont été refoulés pour non-conformité aux exigences réglementaires en vigueur.



A l’exportation, 2,66 millions de tonnes de produits alimentaires ont été contrôlés et ont abouti à la délivrance de 105.900 certificats sanitaires et phytosanitaires.

En plus des contrôles des produits alimentaires, l’ONSSA a mené durant l’année 2017 d’autres actions de contrôles qui ont concerné le contrôle phytosanitaire de 496 millions de plants ainsi que le contrôle et certification de 1.683.600 Qx de semences et 75,2 millions de plants.

Par ailleurs, l’ONSSA a poursuivi son programme ambitieux visant l’agrément et/ou l’autorisation de tous les établissements qui transforment, conditionnent, stockent et commercialisent les produits alimentaires conformément aux dispositions de la loi SSA. Ainsi, 748 nouveaux établissements ont été agréés ou autorisés en 2017, ce qui porte le nombre total à 5.669 depuis le lancement de cette opération.

Ce programme d’agrément sera poursuivi en 2018 pour couvrir la totalité des établissements agroalimentaires qui sont estimés à 7.500 unités, ce qui permettra à l’ONSSA de mieux réaliser les contrôles des aliments mis sur le marché et rassurer ainsi le consommateur sur la qualité et la sécurité sanitaire des aliments achetés.



En outre, l’ONSSA a réalisé 10.379 visites sanitaires de suivi et effectué 3.271 visites d’inspection pour vérifier le respect et le maintien des exigences sanitaires dans les établissements déjà agréés et autorisés par l’ONSSA ;

L’Office a également délivré 219 certificats d’agrément ATP pour le transport international et 7.205 certificats d’agrément sanitaire pour le transport national des produits périssables. Il a, par contre, procédé à la suspension des agréments sanitaires de 66 établissements et au retrait d’agrément de 45 établissements pour non-conformité aux exigences réglementaires en vigueur.

L’ONSSA invite les consommateurs à s’assurer de l’existence des informations obligatoires sur l’emballage notamment l’adresse de fabrication, le nom de l’importateur, le numéro d’agrément de l’ONSSA, la date limite de consommation, etc.