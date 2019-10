© Copyright : DR

L'Office national des Chemins de fer (ONCF) a annoncé que le trafic sur l'axe Marrakech-Casablanca sera rétabli ce mercredi à midi.

Dans un communiqué, l'ONCF indique que les travaux pour la reprise du trafic sur l’axe Marrakech-Casablanca ont duré toute la nuit et continueront jusqu’à 12h00, heure de rétablissement du trafic.

L’Office rappelle qu’un service autocar est mis en place, depuis mardi, pour assurer les relations entre Casablanca et El Jadida, Settat et Marrakech. Il invite ses clients à contacter le centre relation clients au 2255 et à se rapprocher auprès des gares pour s’informer des horaires des trains, et présente de nouveau ses excuses pour les désagréments subis.

À rappeler qu'un train reliant Marrakech à Casablanca était sorti de ses rails mardi vers 12h20 près de Bouskoura, sans faire de blessés. L’incident a eu lieu au droit d’une zone de travaux externes relatifs à la traversée d’un collecteur des eaux usées sous la voie ferrée.