Le ministère de la Réforme de l'administration et de la fonction publique annonce que les administrations publiques, les collectivités territoriales et les établissements publics chômeront du lundi 20 au jeudi 23 août.

Les lundi et mardi 8 et 9 Dou Al Hijja 1439, correspondant au 20 et 21 août 2018, seront des jours fériés chômés dans les administrations publiques, les collectivités territoriales et les établissements publics, à l'occasion de la célébration de l'anniversaire de la Révolution du Roi et du peuple et de la Fête de la jeunesse, indique vendredi le ministère dans un communiqué.

Les journées de mercredi et jeudi 10 et 11 Al Hijja 1439, correspondant au 22 et 23 août 2018, seront également fériées chômées à l'occasion de l'Aid Al Adha, ajoute le communiqué.

Cette décision intervient conformément aux dispositions du décret n° 2-77-169, du 9 rabia I 1397 (28 février 1977) fixant la liste des jours fériés chômés dans les administrations publiques, établissements publics et services concédés, tel qu'il a été modifié et complété, précise le ministère.