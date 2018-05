© Copyright : Dr

Voici les prévisions établies par la Direction de la météorologie nationale pour la journée du mardi 29 mai 2018 et la nuit suivante.

- Nuages bas assez denses avec bruines ou parfois faibles gouttes de pluie par endroits dans la matinée et la nuit suivante sur les côtes et les plaines nord et centre, le Tangérois, Loukkos et l'ouest du Rif.

- Ciel passagèrement nuageux avec faibles gouttes de pluie sur l'est du Moyen Atlas et l'extrême est de la Méditerranée.

- Nuages légèrement instables dans l'après-midi sur le Haut et le Moyen Atlas avec faibles ondées éparses.

- Ciel peu nuageux à clair ailleurs.

- Temps un peu chaud sur le Sud-est.

- Chasses sable par endroits sur les provinces sud et le Sud-est.

- Vent modéré à localement assez fort de secteur nord sur les provinces sud et les côtes centre et faible à modéré de secteur sud sur le Sud-est, de secteur ouest sur les plaines nord-ouest et de secteur nord en général ailleurs.

- Température minimale de l'ordre de 04/09°C sur les reliefs, de 09/15°C sur le Rif, Tangérois, Loukkos, l'Oriental, le Saiss, Chaouia, Doukkala, Abda, Chiadma, les plateaux de phosphate et d'Oulmès et les plaines intérieures nord, de 15/20°C sur les côtes, le Souss, le nord des provinces sud et les versants sud-est et de 20/24°C sur l’extrême sud du pays.

- Température maximale de l'ordre de 12/17°C sur les reliefs de l'Atlas, de 18/24°C sur le Saiss, les plateaux de phosphate et d'Oulmès, la Méditerranée, les côtes et le nord-ouest des provinces sud, de 24/28°C sur l'intérieur du Gharb, de Chaouia, de Doukkala, d'Abda et de Chiadma, les plaines de Tadla, Rehamna, Tensift, le Souss, l'Oriental et le nord des provinces sud et de 29/35°C sur les versants sud-est et l’extrême sud du pays.

- Mer peu agitée à agitée s'amplifiant dans l'après-midi sur la Méditerranée, peu agitée sur le Détroit, peu agitée à agitée sur les côtes atlantiques entre Tanger et Essaouira, agitée devenant agitée à forte l'après-midi sur les côtes atlantiques entre Essaouira et Tantan et agitée ailleurs.