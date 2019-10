Nouvelle affaire de «Bunga bunga» à Casablanca: huit arrestations

© Copyright : DR

Kiosque360. Les amateurs de soirées Bunga bunga se font de plus en plus nombreux. Dimanche dernier, à Casablanca, huit personnes s'adonnant à la débauche et au libertinage ont été arrêtées. Les détails.

L’affaire de la proxénète qui organisait des soirées privées à Casablanca pour des riches et des élus (mars 2019), le salon de massage marrakchi dédié aux partouzes (mars 2019), le Moqadem qui, à ses heures perdues, orchestrait des nuits de libertinage sur la plage de Mansouria (avril 2019), l’infirmière-stagiaire qui a transformé l'une des salles de l'hôpital provincial de Khouribga en lieu de débauche… Les soirées Bunga bunga ont éclos partout au Maroc. Dernières en date: celle organisée, dans la nuit de samedi à dimanche, dans le quartier Derb Omar, à Casablanca. Dans son édition de ce mardi 15 octobre, le quotidien arabophone Assabah nous apprend que les autorités sécuritaires de Casa-Anfa ont interpellé huit personnes en flagrant délit de libertinage. Ces dernières avaient organisé une soirée torride où drogues en tous genres, alcool, sexe et orgies étaient au rendez-vous. Toujours selon le journal, des riverains se seraient plaints des activités suspectes de certains voisins qui auraient transformé leurs appartements, situés dans un immeuble sur la place de la Victoire, en lieux de débauche. Les mis en cause ont été placés en garde à vue, à la disposition de l'enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent en vue d'élucider les tenants et aboutissants de cette affaire.

Par Khalil Ibrahimi