Le groupement Alsa-City Bus, délégataire de la gestion du transport urbain par autobus au niveau de Rabat-Salé-Temara, va créer 1.750 emplois directs après la mise en service, mercredi, de sa flotte de véhicules, a annoncé le directeur général d'Alsa Maroc, Alberto Perez.

"Nous allons créer 1.750 emplois directs avec les moyens que nous avons mis en place dans l'agglomération et ses 12 communes concernées par le contrat de transport urbain par autobus", a déclaré M. Perez à la MAP, précisant que le démarrage, cette semaine, des nouveaux bus "a suscité des réactions positives auprès des usagers".

L'action de l'entreprise délégataire sera déployée "selon un processus évolutif", a indiqué le directeur général, tout en affirmant que ses responsables seront à l'écoute des besoins et des observations des usagers dans l'ambition de répondre aux attentes qui se font entendre.

"Le parc compte, dans un premier temps, 150 bus neufs de dernière génération, conçus dans le respect de l'environnement et équipés conformément aux normes techniques internationales en matière de sécurité et de confort", a-t-il précisé. Les nouveaux autobus sont, en outre, équipés de caméras de surveillance à raison de quatre caméras par bus, ainsi que de wifi et de climatiseurs, tout comme ils donnent accès aux personnes à mobilité réduite. Le tarif a été fixé à cinq dirhams au cours des premières années de l'exploitation.

S’étendant sur 1.084 km, le réseau de transport de l’agglomération de Rabat-Salé-Temara compte 58 lignes, pour un nombre total d’usagers estimé à plus de 60 millions chaque année.