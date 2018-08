© Copyright : DR

De nombreux médias et internautes relaient, depuis hier, une vidéo montrant une jeune fille qu'ils présentent comme étant Khadija, la jeune fille victime de viol collectif et de mutilation à Fqih Ben Saleh.

Khadija, la mineure victime de viol collectif à Fqih Ben Saleh, est la cible de critiques virulentes depuis hier. Et pour cause, médias et internautes ont attribué à une fille que l'on voit dans une vidéo cirulant sur les réseaux sociaux l'identité de Khadija.

Cette vidéo, d'une durée d'une minute quarante, montre une adolescente visiblement sous l'emprise de drogues, parlant à un groupe d'hommes en tenant son téléphone dans la main. Mais la fille qui s'exprime dans la vidéo n'est pas Khadija. Elle est même très loin de lui ressembler.

Pour rappel, Khadija a été enlevée, violée, mutilée et torturée pendant deux mois au douar Oulad Ayad dans la région de Fqih Bensaleh. La jeune fille de 17 ans a été frappée, droguée, violée, a subi des brûlures de cigarettes et a été tatouée contre son gré sur les jambes, les bras et la nuque.

Depuis la révélation de cette affaire, une grande mobilisation a vu le jour sur la Toile en soutien à la victime. Dans un élan de solidarité, de nombreux médecins se sont prpoposés pour soigner l'adolescente gracieusement.