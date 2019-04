© Copyright : Dessin Mohamed ELKHO-Le360

Kiosque360. Le procureur général du roi près la cour d’appel de Nador a placé deux SDF en détention pour homicide volontaire. Les deux accusés ont aspergé leur camarade avec du diluant et l’ont brûlé vif pour avoir refusé de leur acheter une bouteille d’alcool.

La ville de Nador a été secouée, mercredi dernier, par un crime atroce quand deux SDF ont tué leur camarade en le brûlant vif. Au cours d’une soirée arrosée, la victime aurait refusé de leur acheter une bouteille d’alcool. Très éméchés, les deux mis en cause l’ont aspergé avec du diluant et allumé le feu dans une scène d’horreur. Il a été transporté à l’hôpital dans un état grave où il a succombé à ses blessures quelques heures après.



Selon certaines sources, la police judiciaire a déféré, vendredi dernier, les deux accusés devant le procureur général du roi près de la cour d’appel. Ce dernier les a poursuivis pour homicide volontaire et les a placés en détention dans la prison locale. Ils seront déférés devant le juge d’instruction qui les interrogera sur les détails de ce crime ignoble.



La victime, âgée de 34 ans, ramassait la ferraille dans les décharges publiques pour les revendre. Il dépensait son argent dans l’achat de diluant et d’alcool qu’il consommait en compagnie de sans-logis mineurs qui rêvent d’immigrer en Europe. Selon les mêmes sources, les deux accusés lui reprochaient de subvenir aux besoins de ces enfants en drogue et en alcool alors qu’ils exigeaient d’eux de payer leur part.



Le quotidien Assabah rapporte, dans son édition du samedi 27 avril, que les deux mis en cause étaient tellement remontés contre lui qu’ils l’ont accusé d’exploiter sexuellement les enfants mineurs. Dans la soirée de mercredi, ils sont passés à l’acte quand il a refusé de leur payer une bouteille d’alcool. Ils n’ont pas hésité à le brûler vif en l’aspergeant de diluant qu’ils utilisaient comme une drogue. La scène a horrifié les passants qui sont intervenus pour éteindre le feu et prévenir les sapeurs pompiers et la police. La victime a été transportée dans un état grave à l’hôpital où elle a été admise en réanimation mais elle est décédée quelque temps après des suites de brûlures au troisième degré.



Avisés, les services de la police ont investi des lieux où se rassemblent les SDF et ont fini par arrêter les deux présumés meurtriers. Ces derniers ont expliqué leur crime odieux en affirmant qu’ils voulaient se venger de la victime. Ce dernier, ajoutent-ils, exigeait d’eux qu’ils paient leur part pour acheter de l’alcool tout en sachant qu’ils n’avaient pas d’argent.