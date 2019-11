© Copyright : DR

Kiosque360. De nombreux services et équipements sont d’ores et déjà déployés pour parer aux dégâts que pourraient engendrer la vague de froid et les chutes de neige attendues dans cette région du royaume.

La météorologie nationale a récemment lancé une alerte orange, indiquant qu’une vague de froid et des chutes de neiges étaient prévues dans nombre de régions du royaume et ce, à partir de ce vendredi 15 novembre. Cette vague devra se prolonger jusqu’à dimanche. A ce titre, les autorités centrales comme locales dans de nombreuses provinces ont décrété une mobilisation générale pour en maîtriser les effets et, surtout, désenclaver les régions montagneuses et isolées qui seraient concernées, indique Al Massae dans sa livraison de ce même vendredi.



Le ministère de l’Intérieur et de nombreux autres département sont dans ce sens pleinement déployés. Les efforts menés concernent, par exemple, la province d’El Haouz, où des chutes importantes de neige sont attendues, risquant d’isoler la population. C’est ainsi que Rachid Benchikhi, gouverneur de cette province, a mené des visites d’inspection des services sociaux de plusieurs communes.

Au centre de toutes les attentions, les élèves, les enfants et les personnes âgées ainsi que les femmes enceintes, en particulier ceux et celles habitant les communes rurales. Une des priorités est de mettre à leur disposition les moyens de se réchauffer, que ce soit dans les écoles, les maisons de l’étudiant ou les différents hôpitaux et dispensaires.



A El Haouz, début octobre, l’Intérieur, en coordination avec les services, autorités et instances élues, a mis en pratique le plan provincial de lutte contre les effets de la vague de froid au titre de l’année 2019-2020. Selon Al Massae, les statistiques fournies par ce département indiquent que 79 douars, répartis entre 16 communes et situés sur des hauteurs allant de 1500 à 2700 mètres, sont concernés. Quelque 296 femmes enceintes devant accoucher pendant la période hivernale ont ainsi été recensées. Elles seront toutes transférées dans des centres dédiés pour s’assurer de leur état de santé. Plus de 248 autres personnes, souffrant de maladies chroniques, seront également prises en charge.

Dans le seul El Haouz, 74 ambulances ont été mises à disposition pour des interventions rapides et efficaces en cas de besoin. Des appareils téléphoniques satellitaires, au nombre de 17, ont également été fournis par l’Intérieur pour assurer des communications efficientes en cas d’urgence, notamment dans les zones non couvertes par les réseaux GSM classiques.



Des équipements lourds, au nombre de 137, ont également été déployés pour des interventions urgentes ou pour ouvrir des voies et des passages à même d’être enneigés.



Rappelons que les chutes de neige de niveau "orange" attendues concerneront les préfectures et les provinces de Boulemane, Guercif, Ifrane, Khénifra, Midelt, Sefrou et Taza, comme l’avait indiqué la Direction de la météorologie nationale dans un bulletin météorologique spécial.

Un temps froid est également prévu le week-end avec des températures minimales oscillant entre 4 et 0 degrés et maximales variant entre 2 et 7 degrés à Al Haouz, Azilal, Béni Mellal, Boulemane, Feguig, Guercif, Ifrane, Midelt, Taza et Tinghir, selon la même source.

Durant la même période, un temps froid est prévu à Al Hoceima, Khémisset, Errachidia, Taroudant, Taourirt, Taounate, Jerada, Khouribga, Driouch, Rehamna, Zagoura, Chefchaouen, Fqih Bensaleh, Meknès, Moulay Yaâcoub, Oujda-Angad, Ouarzazate, avec des températures minimales oscillant entre 0 et 4 degrés et maximales entre 10 et 15 degrés.