Quatorze personnes ont trouvé la mort et trente autres ont été blessées dans un accident de la circulation, survenu mercredi matin au niveau de la commune de Moulay Bousselham, suite à une collision entre une voiture et un camion transportant des ouvriers agricoles.

Les autorités locales et les services de la Gendarmerie Royale et de la protection civile sont intervenus pour prendre les mesures nécessaires, relève la même source, ajoutant que les blessés ont été transportés aux hôpitaux provinciaux de Kénitra et Larache, ainsi qu'à l'hôpital local de Souk El Arbaa pour recevoir les soins nécessaires.

Une enquête a été diligentée par les autorités compétentes pour élucider les circonstances de cet accident, souligne-t-on.