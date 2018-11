© Copyright : DR

Kiosque360. Porté disparu depuis plusieurs jours, Hamid Baali, modeste berger de la région de Tahla dans la province de Taza, a été retrouvé mort sous la neige ce samedi 3 novembre.

C’est une histoire qui fait froid dans le dos. Les tempêtes de neige qui se sont abattues sur le Royaume ces derniers jours ont fait une première victime. Le corps d'un berger enfoui sous la neige, à Djebel Bouiblane dans la région de Tahla, a été découvert ce samedi 3 novembre, nous apprend Akhbar Al Yaoum dans sa livraison de demain.

Hamid Baali avait quitté son domicile le 27 octobre dernier dans le but de ramener son troupeau qui paissait dans la montagne. Malheureusement pour lui, une tempête de neige s’est brusquement abattue sur la région de Tahla, l’empêchant de rebrousser chemin. Le lendemain, ses proches ont remarqué son absence et ont immédiatement entamé une opération de recherche pour le retrouver. Mais devant la poursuite des chutes de neige, ces derniers n’ont pu poursuivre leur quête et se sont adressés aux autorités locales.



Il a fallu attendre l’amélioration des conditions météorologiques pour lancer les premières opérations de secours. Entre-temps, la famille a perçu une lueur d’espoir en voyant au loin le troupeau revenir à la bergerie. Le porté disparu n’était cependant pas parmi eux.

Vendredi 2 novembre, soit cinq jours après la disparition, l’association de la Gendarmerie Royale, les Forces Armées Royales et les Force auxiliaires ont débuté les recherches. Un hélicoptère de la Gendarmerie a même été dépêché pour retrouver le jeune homme de 30 ans. Après deux jours de recherches intensives, le corps de Hamid Baali a été retrouvé enseveli sous la neige.



Un drame qui n’est pas sans rappeler les précédentes vagues de froid qui ont fait de nombreuses victimes au Maroc ces dernières années. Le roi Mohammed VI, président de la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, a d’ailleurs ordonné le déploiement d'une campagne médicale préventive dans les régions touchées par le froid hivernal.