Kiosque360. Les limiers de la ville de Mohammedia viennent de démanteler un réseau spécialisé dans le massage sexuel et la débauche. Ce réseau, piloté par une Subsaharienne en situation irrégulière, harponnait ses clients dans le milieu virtuel pour leur offrir des "relaxations sexuelles".

La police judiciaire de la ville de Mohammedia a déféré, mercredi, devant le parquet de la ville, quatre ressortissantes subsahariennes pour aménagement d’un espace à des fins de débauche, prostitution, proxénétisme et autres chefs d’accusation, suite au démantèlement d’un réseau dirigé par une Ivoirienne, âgée de trente-cinq ans.

Selon le quotidien Assabah, qui se penche sur ce fait divers dans son édition de ce jeudi 4 avril, cette bande naviguait sur la Toile pour pêcher ses clients, avant de leur donner rendez-vous dans un appartement situé dans le quartier El Ouafaê, dans la préfecture de Mohammedia. De même, des annonces étaient lancées sur Internet avec des numéros de téléphone et des explications sur les services offerts, allant d’un simple massage sexuel à d'autres pratiques perverses, individuelles ou collectives, en passant par d’autres plaisirs érotiques.

Dans ces annonces, l’adresse de l’appartement, qui servait d’espace d’accueil à ces pratiques, était également bien mentionnée avec le service des «hôtesses d’accueil» qui recevront le client dans la ville et l’orienteront rapidement vers le centre de divertissement sexuel. Cette indication de l’adresse de l’appartement a mis la puce à l’oreille de son propriétaire qui l’avait loué à une ressortissante africaine pour habitat et non pour ce genre de pratiques. Ce qui l’a poussé à saisir le procureur du roi près le tribunal de première instance de la ville, qui a confié l’affaire aux limiers de la sûreté locale pour enclencher les investigations nécessaires. C’est ainsi, précisent les sources du quotidien, qu’une surveillance du «site» a été effectuée pour suivre le fonctionnement du réseau, son mode opératoire, ses agissements et la nature des clients, avant une descente effectuée sous la supervision du parquet.

Après avoir rassemblé toutes les données, les éléments de la police judiciaire de la ville ont fait une descente dimanche, interpellant en flagrant délit quatre ressortissantes de Côte d’Ivoire, âgées entre 21 et 35 ans, toutes en situation irrégulière au Maroc. De même, il a été procédé à la saisie des huiles de massage, des préservatifs et d’autres produits, ainsi que du registre des téléphones. Les investigations se poursuivent toujours en vue d’arrêter d’autres filles marocaines et d’autres clients dont les numéros de téléphone ont été repérés dans la base de données de la gérante de ce «site» de débauche.