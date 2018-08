© Copyright : DR

La ville de Rabat abritera du 18 au 22 décembre prochain la Conférence internationale de la société civile africaine (CISCA), a annoncé le Secrétaire général du Parlement de la Société civile Africaine (PASOCI), Koffi Fiagbedou.

Dans un entretien accordé au journal malien Le Républicain, paru mardi, Koffi Fiagbedou, en mission d’observation électorale de la présidentielle malienne, a souligné que la CISCA regroupera toute la société civile africaine dans un même creuset et pas seulement les ONG ayant le statut ECOSOC des Nations unies, notant que cette deuxième édition est placée sous le thème «Migration et Développement».

Le PASOCI est une institution parlementaire africaine de la société civile qui se donne pour mission d'harmoniser les interventions de la société civile africaine pour faire face efficacement aux enjeux de développement du continent.

Il apporte son aide à la promotion de la démocratie, des droits de l’Homme, de la bonne gouvernance et de la lutte contre la pauvreté. Il intervient également dans la résolution des crises politico-sociales et siège pour des questions de la libre circulation des personnes, des biens et des marchandises dans les Etats.