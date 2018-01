© Copyright : DR

Il faut prévoir pour ce mercredi 24 janvier un temps assez froid sur les reliefs, dans la matinée et durant la nuit, et un temps stable avec un ciel clair à peu nuageux sur la majeure partie du pays.

Voici les prévisions pour la journée du mercredi 24 janvier 2018 et la nuit suivante, établies par la Direction de la météorologie nationale:

-Formations brumeuses et nuages bas sur les côtes et les plaines atlantiques nord et centrales et méditerranéennes durant la matinée et la nuit suivante.

-Temps assez froid sur les reliefs durant la matinée et pendant la nuit.

-Temps stable avec un ciel clair à peu nuageux sur tout le pays.

- Vent modéré de secteur est sur les provinces du Sud et le Tangérois et variable ailleurs.

- Chasses sable par endroits sur l'intérieur des provinces sahariennes.

- Températures minimales de l'ordre de -03 à 02°C sur les reliefs, de 02 à 07°C sur le Sud-est, l’Oriental , le Saiss, les plateaux de phosphate et d'Oulmès, de 07 à 12°C sur le reste du Nord et du centre et de 10 à 16°C sur les provinces du Sud.

- Températures maximales de l'ordre de 11 à 17°C sur les reliefs de l'Atlas, de 17 à 23°C sur le Rif, l’Oriental, le Nord, le centre et le Sud-est, de 22 à 27°C sur le Souss et de 25 à 30°C sur les provinces du Sud.

-Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, agitée entre Larache et Tantan et entre Boujdour et Lasouira, et peu agitée à agitée ailleurs.