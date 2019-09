© Copyright : DR

Voici les prévisions météorologiques pour la journée de ce vendredi 13 septembre 2019, établies par la direction de la météorologie nationale.

-Temps nuageux avec des pluies ou des averses sur la Méditerranée, le nord-ouest et le nord de l'Oriental.

-Temps stable ailleurs avec un ciel clair à peu nuageux.

- Chasse-sables par endroits sur les provinces du Sud, le Sud-est et le Sud de l'Oriental.

- Vent modéré de nord en général.

- Températures minimales de l'ordre de 09°C à 13°C sur les reliefs, les plateaux de phosphates et l'Oriental, de 20°C à 25°C sur le Sud-Est et l'extrême Sud du pays et de 15°C à 20°C ailleurs.

- Température maximale du jour de l'ordre de 14°C à 20°C sur les reliefs, de 30°C à 35°C sur les plaines à l'ouest de l'atlas, de 25°C à 30°C sur l'Oriental et près des côtes et de 34°C à 38°C sur le Sud, le Souss et le Sud-est.

- Mer peu agitée à agitée sur la Méditerranée, le Détroit ainsi que sur le long du Littoral Atlantique.