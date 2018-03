© Copyright : DR

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du samedi 17 mars 2018, établies par la Direction de la météorologie nationale.

- Temps pluvieux sur le Tangérois, le Loukkous, le Gharb, le Rif et l'Ouest de la Méditerranée, s'étalant la nuit sur le Saiss et le Moyen Atlas.

- Temps passagèrement nuageux avec faibles pluies possibles la nuit sur les plateaux des phosphates et d'Oulmès et les plaines au nord d'El Jadida.

- Quelques chutes de neige sur les reliefs du Rif et du Moyen Atlas à partir de 1400m.

- Ciel clair à peu nuageux ailleurs, avec risque de formations brumeuses la nuit sur les plaines de Tadla.

- Vent assez fort à fort de sud à Ouest sur les côtes et les plaine atlantiques, le Rif, le Tangérois, la Méditerranée, le Moyen Atlas et l'Oriental, modéré à assez fort de secteur nord sur les provinces sud et faible à modéré de sud à ouest ailleurs.

- Températures minimales de l'ordre de -05 à 00 °C sur les reliefs de l'Atlas, de 00 à 05 °C sur le Rif, l'Oriental, et les plateaux des phosphates et d'Oulmès, de 05 à 10 sur le Saiss, les plaines intérieures nord et centre, le Souss et les versants sud-est, de 10 à 15 C° près des côtes et sur le nord des provinces sahariennes et de 15 à 20 °C ailleurs sur les provinces sud.

- Température du jour de l'ordre de 03 à 08 °C sur les reliefs, de 08 à 13°C sur les plateaux orientaux et les plateaux des phosphates et d'Oulmès, de 13 à 18°C sur l'Oriental, le littoral méditerranéen, le Tangérois, le Saiss et les plaines nord et centre, de 18 à 23 °C sur le Souss, le sud-est et les côtes centres et sud et de 24 à 30°C sur l’intérieur des provinces sud.

- Mer peu agitée à agitée sur la méditerranée, peu agitée à agitée sur le détroit, devenant agitée à forte le soir, agitée à forte devenant localement forte à très forte le soir au nord du Jorf