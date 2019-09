© Copyright : DR

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du mercredi 11 septembre 2019, établies par la Direction de la météorologie nationale:

- Temps nuageux sur la méditerranée et l'oriental avec faibles averses par endroits.*

- Quelques nuages bas associés à des bancs de brume ou de brouillard sur le littoral atlantique centre.

- Temps stable ailleurs avec ciel clair à peu nuageux.

- Chasse-sables par endroits sur les provinces du sud.

- Rafales de vents assez fortes à fortes sur la méditerranée, l'Oriental, le Saiss, l'Atlas, le Rif et localement sur les côtes du centre du pays.

- Températures minimales de l'ordre de 08°C à 11°C sur les reliefs, de 11°C à 15 °C sur l'oriental, les plateaux de phosphates, Oulmès et le Saiss, 24°C à 26 °C sur le sud-est, 25°C à 30 °C sur l'extrême sud et de 15°C à 20 °C sur les reliefs.

- Températures du jour de l'ordre de 15°C à 20 °C sur les reliefs, la méditerranée et l'oriental, 30°C à 36 °C sur le Sud-est et l’intérieur des provinces sud, de 37°C à 42 °C sur le sud des provinces sahariennes et de 36°C 40 °C ailleurs.

- Mer peu agitée à agitée sur la méditerranée et le détroit, mer agitée à forte entre El Jorf et Tarfaya et entre Dakhla et Lagouira, mer peu agitée à agitée ailleurs.