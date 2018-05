© Copyright : DR

Voici les prévisions établies par la Direction de la météorologie nationale pour la journée du dimanche 27 mai.

- Formations brumeuses possibles dans la matinée sur les côtes et plaines atlantiques nord et centrales.

- Quelques nuages bas assez denses sur les côtes et plaines nord et centre pouvant lâcher de la bruine, notamment le matin.

- Développement de nuages instables dès le matin sur les reliefs du Rif et de l'Atlas, le Saïss et la Méditerranée avec pluies ou averses parfois orageuses.

- Passages nuageux denses durant la journée sur les plateaux et plaines intérieures avec ondées ou averses et risque d'orage.

- Ciel clair à peu nuageux ailleurs.

- Chasse-sable par endroits sur le sud-est et sur le sud de l'Oriental.

- Vent modéré à assez fort de secteur sud sur le Sud-est et le sud de l'Oriental et de secteur nord à nord-ouest sur les provinces du Sud et faible à modéré de secteur ouest à nord ailleurs.

- Températures minimales variant de 04 à 09°C sur les reliefs, de 10 à 15°C sur le Rif, le Tangérois, le nord de l'Oriental, le Saïss, Chaouia, les plateaux de phosphate et d'Oulmès, Chiadma, le nord des provinces du Sud et de 15 à 20°C sur les plaines, les côtes, le sud de l'Oriental, le Souss, le Sud et le Sud-est.

- Températures maximales oscillant entre 12 et 17°C sur les reliefs de l'Atlas et le Rif, 17 et 22°C près des côtes et sur Chaouia, Chiadma, les plateaux de phosphate, d'Oulmès et le Saïss, 22 et 27°C sur le Tangérois, le nord de l'Oriental, les plaines, le Souss, le nord-ouest des provinces du Sud, 28 et 33°C sur le sud de l'Oriental, le sud-est et le reste des provinces du Sud et entre 33 et 37°C sur l'extrême sud du pays.

- Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée, peu agitée sur le Détroit, peu agitée à agitée ailleurs, agitée entre Jorf et Tan Tan, entre Dakhla et Lagouira.