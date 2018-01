© Copyright : DR (archives)

De fortes chutes de neige et un temps froid seront enregistrés dans plusieurs régions du royaume ce week-end. Dans un bulletin d'alerte, la Direction de la météorologie nationale (DMN) a mis en garde contre cette vague de froid.

De fortes chutes de neige concerneront, du samedi 6 au lundi 8 janvier, les provinces d'Ifrane, Khénifra, Azilal, Al Haouz, Béni-Mellal, Midelt, Boulmane, Sefrou, Taza, Chichaoua, Ouarzazate, Tinghir, Chefchaouen, Al-Hoceima, Taounate, El Hajeb et Taroudant, a annoncé la DMN.

Voici les prévisions météorologiques pour la journée de ce samedi 6 janvier, établies par la Direction de la météorologie nationale:

- Temps froid sur le pays, notamment les reliefs, les plateaux et les versants sud-est.

- Chutes de neige abondantes à des hauteurs dépassant 900 à 1.100 m sur les reliefs de l'Atlas, le Rif et quelques flacons de neige sur l'Anti-Atas et les hauts plateaux orientaux.

- Pluies ou averses orageuses localement fortes sur les reliefs, le Saiss, le Rif occidental, les plateaux des phosphates et d'Oulmès, les côtes et les plaines atlantiques Nord, Centre et le Souss.

- Pluies ou averses faibles à modérées sur l'Oriental, la Méditerranée et probablement le Nord des provinces du Sud.

- Vent assez fort à parfois fort de Sud à Ouest sur le Nord et le Centre, notamment sur les plaines et les côtes atlantiques, et modéré de Nord-ouest sur les provinces du Sud.

- Températures minimales de l'ordre de -02 à 03°C sur les reliefs de l'Atlas, de 03 à 08°C sur le Rif, l'Oriental, les versants Sud-est, le Saiss, les plateaux des phosphates et d'Oulmès, de 08 à 13°C sur les côtes Nord, les plaines, le Souss et l'Est des provinces du Sud et de 13 à 18°C sur les côtes centre et Sud ainsi que sur l'ouest des provinces du Sud.

- Températures maximales de l'ordre de 00 à 05°C sur les reliefs, de 05 à 10°C sur l'Oriental, le Saiss et les plateaux des phosphates d'Oulmès, de 10 à 15°C sur les plaines et les côtes Nord et Centre, le Souss et les versants Sud-est, de 15 à 20°C sur le Sud-est et le Nord des provinces du Sud et de 20 à 25°C sur le reste des provinces du Sud.

- Mer peu agitée à agitée sur la Méditerranée et le Détroit, agitée à forte entre Tanger et Tarfaya, forte à très forte agitée entre El Jord et Tan-Tan et agitée à forte ailleurs.