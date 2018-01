© Copyright : DR

La Direction de la météorologie nationale (DMN) prévoit pour ce mardi 23 janvier un temps assez froid sur les reliefs et les hauts plateaux dans la matinée et durant la nuit ainsi que des formations brumeuses nocturnes et matinales près des côtes.

Les prévisions météorologiques pour la journée font état d'un temps stable avec ciel clair à peu nuageux sur le royaume. Un vent modéré de secteur est soufflera sur les provinces du Sud, et sera faible à modéré de secteur sud sur le Sud-est.

La DMN prévoit également des chasses sable sur le sud des provinces sahariennes.

Les températures minimales seront de l'ordre de -03 à 02°C sur les reliefs de l'Atlas, le Rif et les hauts plateaux orientaux, de 02 à 07°C sur le Sud-est, le nord de l’Oriental , le Gharb, Loukkos, Chaouia, Saiss, les plateaux de phosphate et d'Oulmès, et les plaines à l'ouest de l'Atlas, de 07 à 12°C sur le Tangérois, les côtes nord et centrales, les plaines atlantiques, le Souss et l'est des provinces Sud et de 12 à 17°C sur l'ouest des provinces Sud.

Les températures maximales seront pour leur part de l'ordre de 10 à 15°C sur les reliefs de l'Atlas, de 15 à 20°C sur le Rif, l’Oriental, le Tangérois, la Méditerranée, le Loukkos, le Gharb, Chaouia, le Saiss, les plateaux de phosphate et d'Oulmès, les versants sud-est et les côtes nord, de 20 à 25°C sur le reste des plaines, les côtes centrales et sud, le sud-est du pays et l'est des provinces du Sud et de 25°C à 30°C sur l'intérieur du Souss et sur l'ouest des provinces du Sud.

La mer sera belle à peu agitée devenant belle l'après-midi sur la Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit, agitée sur les côtes atlantiques entre Casablanca et Cap Ghir et peu agitée à agitée ailleurs.