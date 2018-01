© Copyright : Dr

Voici les prévisions établies par la Direction de la météorologie nationale pour la journée du dimanche 21 janvier 2018.

Il gèle sur les reliefs, les hauts plateaux et l’intérieur du pays où le temps reste froid.

De la brume voilera le ciel près des côtes et les plaines intérieures dans la matinée et en soirée.

Le temps devrait rester stable avec un ciel clair à peu nuageux sur le reste du pays.

Le vent sera faible à modéré et de secteur est sur les provinces du Sud, de secteur sud sur le Sud-est, de secteur ouest sur le Tangérois et de secteur nord en général ailleurs.

Des phénomènes de chasse sable assez fréquents sont attendus sur le sud du pays.

Les températures minimales de l'ordre de -04 à 02°C sur les reliefs de l'Atlas et les hauts plateaux orientaux, de 02 à 07°C sur le sud-est, le Nord de l’oriental , le Saiss, les plateaux de phosphate et d'Oulmès, les plaines de Tadla, Rehamna, l’intérieur du Loukkos, du Ghareb, de Chaouia et de Doukkala, de 07 à 13°C sur les côtes, le Souss et l'est des provinces du Sud et de 13 à 16°C ailleurs.

Les températures maximales seront de l'ordre de 05°C à 11°C sur l'Atlas, de 11°C à16°C sur le Rif, l’Oriental, le Tangérois, le Loukkos, le Ghareb, le Saiss, les plateaux de phosphate et d'Oulmès, le sud-est et les plaines de Tadla et de 16°C à 22°C sur les côtes, le Souss et les provinces du Sud.

La mer sera peu agitée à agitée sur la Méditerranée et le Détroit, agitée à forte entre Rabat et Tarfaya et peu agitée à agitée ailleurs.