Voici les prévisions établies par la Direction de la météorologie nationale pour la journée du mardi 16 janvier 2018.

Le temps reste froid sur les reliefs et les hauts plateaux où sévissent gelées et verglas.

Des passages nuageux denses donnant des averses et des orages sont attendus sur le nord des provinces du Sud.

Le ciel devrait rester peu nuageux sur le reste du pays.

Le vent sera modéré et de secteur de nord à nord-est en général.

Les températures minimales seront de l'ordre de -04 à 02°C sur les reliefs et les hauts plateaux, de 02 à 07°C sur l'Oriental, le sud-est, le Saiss, les plateaux de phosphate et d'Oulmès, le Tangérois, le Loukkos et le Gharb, de 05 à 11°C sur les côtes, les plaines intérieures, la Chaouia, Doukkala, Abda, Chiadma, le Souss et le nord des provinces sud et de 12 à 17°C ailleurs.

Les températures maximales varieront de 02 à 07°C sur les reliefs et les hauts plateaux, de 07 à 13°C sur l'Oriental, le Saiss, les plateaux de phosphate et d'Oulmès et les versants sud-est, de 14 à 18°C sur les plaines à l'ouest de l'Atlas, le Tangérois, le Loukkos, le Gharb, la Chaouia, Doukkala, Abda et Chiadma, de 15 à 20°C sur le Souss et le nord des provinces sud et de 21 à 27°C sur le sud des provinces sahariennes.

La mer sera belle à peu agitée sur la Méditerranée et le Détroit, peu agitée à agitée entre Tanger et Larache, forte à très forte entre Cap Ghir et Boujdour et agitée à forte ailleurs.