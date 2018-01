© Copyright : DR

Voici les prévisions établies par la Direction de la météorologie nationale pour la journée du vendredi 12 janvier 2018.

Des bancs de brume ou de brouillard stagneront près des côtes, les plaines nord et les vallées du bassin Moulouya dans la matinée et la nuit suivante.

Le froid se maintient sur les reliefs et les hauts plateaux où l'on annonce des gelées dans la matinée.

Le temps devrait rester stable avec un ciel peu nuageux à clair ailleurs.

Le vent sera faible à modéré et de secteur nord à est en général sur le pays.

Les températures minimales seront de l'ordre de -04°C à 02°C sur les reliefs de l'Atlas, de 02°C à 03°C sur les hauts plateaux orientaux et le Rif, de 03°C à 08°C sur le Saiss, les plateaux de phosphate et d'Oulmès, le Sud-est et les plaines à l'ouest de l'Atlas et de 08°C à 14°C ailleurs.

Températures maximales varieront de 08°C à 13°C sur les reliefs de l'Atlas, le Rif et les hauts plateaux orientaux, de 13°C à 18°C sur le reste de l'Oriental, le Saiss, les plateaux de phosphate et d'Oulmès, la Méditerranée, le Tangérois, le Loukkos, le Gharb, la Chaouia, Doukkala Rhamna et les côtes atlantiques, de 18°C à 23°C sur le sud-est, Abda, Chiadma, Tadla, Tensift, le Souss et le nord des provinces sud et de 24°C à 29°C ailleurs.

La mer sera belle à peu agitée sur la Méditerranée, agitée sur le Détroit, peu agitée à agitée entre Tarfaya et Boujdour, agitée à forte ailleurs.