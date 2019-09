© Copyright : DR

Les nuages et le brouillard persistent dans plusieurs provinces du royaume. Mais, globalement, le thermomètre est clément. Pour ceux qui empruntent la route, prudence. Bonne fin de week-end à toutes et à tous.

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du dimanche 22 septembre 2019, établies par la direction de la météorologie nationale (DMN) :

- Nuages bas assez nombreux sur les côtes nord et centre, avec brume ou brouillard la matinée et la nuit par endroits.

- Ciel passagèrement nuageux sur le Tangérois et Loukkos avec quelques gouttes par endroits.

- Temps peu à passagèrement nuageux sur le reste des côtes nord et clair à peu nuageux ailleurs.

- Vent modéré à parfois assez fort de nord sur les côtes sud, et faible à modéré, de sud sur le sud-est et le sud de l'oriental, et de nord à ouest ailleurs.

- Température minimale de l'ordre de 10/16°C sur les reliefs, de 23/28°C sur le sud-est et l'est, et le sud des provinces sahariennes, et de 16/22°C ailleurs.

- Température maximale de l'ordre de 21/27°C sur les reliefs et prés des côtes, de 27/33°C sur les plaines à l'ouest de l'Atlas, le Saiss, l'Oriental, les plateaux de phosphates et d'Oulmés, le Souss et le nord-ouest des provinces sud, et de 35/41°C sur le sud-est, et l'est , et le sud des provinces sahariennes.

-Mer belle à peu agitée sur le détroit et la Méditerranée, peu agitée entre Tanger et TanTan, peu agitée ailleurs.