Voici les prévisions météorologiques pour la journée de ce dimanche 31 mars, établies par la Direction de la météorologie nationale.

- Temps nuageux et instable avec pluies ou averses orageuses sur les reliefs du Haut et Moyen Atlas, le Rif, l'Oriental, la Méditerranée, le Sud-est, le Saiss, les plateaux de phosphates, les plaines nord et le Tangérois.

- Passages nuageux pouvant lâcher de faibles pluies éparses sur les côtes centre.

- Ciel peu à passagèrement nuageux ailleurs.

- Quelques flocons de neige sur les sommets du Haut et du Moyen Atlas.

- Vent modéré de secteur ouest sur le Nord et le Centre, de secteur nord sur le Sud et variable ailleurs.

- Température minimale de l'ordre de 02/08°C sur les reliefs, de 08/13°C sur l'Oriental et les versants sud-est, de 10/15°C sur le nord et centre et de 13/17°C sur les provinces sud.

- Température maximale de l'ordre de 06/12°C sur les reliefs, de 10/16°C sur l'Oriental, les plateaux de phosphates et la méditerranée, de 17/22°C sur le nord, le centre et le sud-est et de 22/28°C sur les provinces sahariennes.

- Mer peu agitée à agitée sur la méditerranée, le détroit, entre Larache et Tantan et entre Cap Barbas et Lagouira, et peu agitée ailleurs.