Voici les prévisions météorologiques pour la journée du mercredi 27 novembre, établies par la Direction de la météorologie nationale (DMN).

- Ciel souvent nuageux avec faibles ondées éparses sur l'extrême nord-ouest.

- Temps relativement froid la matinée et la nuit sur les reliefs et les hauts plateaux avec gelée locale.

- Nuages bas matinaux et nocturnes avec brume ou brouillard sur les côtes et les plaines atlantiques et probablement sur le nord de l'oriental et l'est de la méditerranée.

- Temps stable avec ciel peu nuageux ailleurs.

- Vent modéré de nord sur les côtes sud et faible à modéré de sud sur le sud-est et de nord à variable ailleurs.

- Températures minimales de l'ordre de -1/5°C sur les reliefs et l'oriental, 5/12°C sur la méditerranée, le Saiss, le tangérois, les plateaux de phosphates et d'oulmes, les plaines nord et centre, le sous et les versants sud-est et de 12/18°C sur le sud-est et les provinces sud.

- Températures maximales de l'ordre de 15/21°C sur les reliefs, le Saiss, les plateaux de phosphates et Oulmes, la méditerranée, l'oriental et près des côtes, de 20/25°C sur Chiadma, Rehamna et Abda, les plaines à l'ouest de l'atlas et les versants sud-est et de 26/30°C sur le souss et les provinces sud.

- Mer belle à peu agitée sur la méditerranée, peu agitée à agitée sur le détroit, agitée entre Tanger et Tarfaya et peu agitée à agitée ailleurs.