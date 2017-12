© Copyright : DR

Voici les prévisions établies par la Direction de la météorologie nationale pour la journée du mardi 26 décembre 2017.

Le temps reste froid sur les reliefs, l'Oriental, les plateaux, le Sud-est et les plaines intérieures notamment le matin avec des gelées ou du verglas par endroits.

Des passages nuageux denses donneront des pluies ou des averses sur le Tangérois, le Rif occidental, le Loukkos, le nord du Gharb et l'ouest de la Méditerranée.

Le ciel sera peu à passagèrement nuageux sur le reste du Nord et clair à peu nuageux ailleurs.

Le vent sera modéré de secteur est sur les provinces du Sud avec des phénomènes de chasse sable par endroits et faible à modéré et de secteur ouest en général ailleurs.

Les températures minimales seront de l'ordre de -06/00°C sur les reliefs et les hauts plateaux orientaux, de 00/06°C sur le nord de l'Oriental, le Sud-est, le Saiss, les plateaux de phosphate et d'Oulmès, les plaines de Tadla, Rehamna, Tensif et l'intérieur la Chaouia et du Chiadma et de 06/12°C sur la Méditerranée, le Tangérois, le Loukkos, le Gharb, les plaines atlantiques nord et centrales, le Souss et les provinces du Sud.

Les températures maximales seront de l'ordre de 06/11°C sur les reliefs, de 10/16°C sur l'Oriental, le Sud-est, le Tangérois, le Loukkos et les plateaux de phosphate, de 16/21°C sur la Méditerranée, le Saiss, les plaines intérieures, les plaines atlantiques, le Souss et l'est des provinces du Sud et de 20/24°C sur l'ouest des provinces du Sud.

La mer sera belle à peu agitée sur la Méditerranée, peu agitée sur le Détroit.