Voici les prévisions météorologiques pour la journée du samedi 7 décembre, établies par la Direction de la météorologie nationale.

- Temps assez froid sur les montagnes, le Sud-Est, le Saiss et les plateaux.

- Temps demeurant nuageux avec des averses parfois orageuses sur l'Est de la Méditerranée et le Nord de l'Oriental.

- Passages nuageux denses avec pluies ou averses éparses sur le Saiss, le Haut et le Moyen Atlas et les plateaux de phosphates.

- Ciel passagèrement nuageux sur les plaines à l'Ouest de l'Atlas avec possibilité de quelques gouttes par endroits.

- Ciel peu à passagèrement nuageux ailleurs.

- Vent modéré de secteur Nord sur les provinces Sud et faible variable sur les autres régions.

- Températures minimales de l'ordre de -5/2°C sur les reliefs, 2/7°C sur l'Oriental, le Sud-Est, le Saiss et les plateaux, 6/11°C sur le Nord et le Centre et le Souss et de 8/14°C sur les provinces Sud.

- Températures maximales de l'ordre de 5/12°C sur les reliefs, 10/15°C sur l'oriental, les versants Sud-Est, les plateaux de phosphates et d'Oulmès et le Rif, 15/20°C sur le Saiss, les plaines Nord et Centre, le Souss et le Nord des provinces Sud et de 20/26°C sur le Sud du pays.

-Mer peu agitée à agitée sur la Méditerranée, le Détroit et ailleurs, agitée entre Mehdia et Tarfaya et entre Boujdour et Lagouira.