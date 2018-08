© Copyright : DR

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du mercredi 29 août 2018, établies par la Direction de la météorologie nationale.

- Temps chaud sur le sud-est du pays et l'est et le sud des provinces du Sud.

- Nuages bas denses avec formations brumeuses près des côtes et plaines atlantiques et sur la Méditerranée, la matinée et la nuit, et persistants même au cours de la journée.

- Foyers instables avec pluies ou averses orageuses, accompagnées par moments par des rafales de vent sous orages sur le nord de l'Oriental et la partie est de la Méditerranée.

- Nuages faiblement instables sur les reliefs.

- Temps stable ailleurs avec ciel clair à peu nuageux.

- Chasse-sable sur les provinces du Sud.

- Vent assez fort à fort de secteur nord sur le nord des provinces du Sud et les côtes centre et modéré de secteur nord à ouest ailleurs.

- Températures minimales oscillant entre 25 et 30°C sur les versants sud-est et l'intérieur des provinces du Sud et entre 18 et 22°C ailleurs sur le pays.

- Températures maximales variant de 40 à 45°C sur le sud-est du pays et sur les provinces du Sud, 33 à 38°C sur les plaines à l'ouest de l'Atlas et de 27 à 32°C près des côtes.

- Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée, peu agitée sur le Détroit, agitée à forte entre Laâyoune et Lagouira et peu agitée à agitée ailleurs.