Voici les prévisions météorologiques pour la journée du samedi 17 août 2019, établies par la Direction de la météorologie nationale.

- Temps assez chaud à chaud sur le Sud-est, le Sud et l’intérieur du pays.

- Nuages bas denses avec brume ou brouillard sur les plaines atlantiques Nord et Centre et la Méditerranée.

- Nuages instables avec orages et averses sur les reliefs de l'Atlas, le Sud-est et l'Oriental.

- Temps stable ailleurs avec ciel peu nuageux à clair.

- Vent modéré de secteur Nord en général.

- Températures minimales de l'ordre de 21/26°C sur l'Oriental, le Saiss, les plaines à l'Ouest de l'Atlas, le Saiss, les plaines à l'ouest de l'Atlas, le Souss, les versants Sud-est et l’intérieur des provinces Sud, 27/32°C sur le Sud-est du pays et l'Est des provinces Sud et de 16/21°C ailleurs.

- Températures maximales de l'ordre de 27/32°C sur l'Atlas et près des côtes, 33/38°C sur l'Oriental, les plaines atlantiques et le Nord des provinces Sud, 38/42°C sur le Saiss, Chiadma, les plaines à l'Ouest de l'Atlas, le Centre, les versants Sud-est et l’intérieur des provinces Sud et de 42/46°C sur l’intérieur du Souss, l'extrême Sud-est du pays et les provinces Sud.

- Mer belle à peu agitée sur le Détroit, agitée entre El Jorf et Boujdour et peu agitée à agitée ailleurs.